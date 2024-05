Alex Poatan 'castiga' parceiro de equipe em retorno aos treinos; veja

Em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e, após cumprir seu dever, decidiu tirar um 'descanso' merecido. Agora, o brasileiro aguarda a organização definir seu próximo adversário, mas já está de volta aos treinos e não pega leve. Tanto que Poatan 'castigou' um de seus parceiros de equipe na academia 'Teixeira MMA & Fitness', em recente vídeo divulgado em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

No registro, o campeão do UFC apareceu afiando a trocação com um parceiro de treino e logo o encurralou na grade. Recebendo socos no rosto e na linha de cintura, o lutador acelerou e atacou Poatan com certa força. Ao 'engolir' alguns golpes, o paulista resolveu exercer sua superioridade em pé. Percebendo a intensidade do sparring, Glover Teixeira decidiu encerrar a atividade. Ao final dela, os profissionais se cumprimentaram. Em seguida, Alex divulgou uma imagem com o rosto sem danos, enquanto seu companheiro de equipe apresentou cortes e sangramento.

Próximo passo no UFC

Em sua última aparição no octógono, Alex Poatan nocauteou Jamahal Hill no primeiro round da luta realizada no UFC 300. Agora, o próprio brasileiro indica que seu próximo adversário nos meio-pesados deve ser Jiri Prochazka. Inclusive, o renomado striker se tornou campeão da categoria justamente ao nocautear o tcheco no segundo assalto, em 2023.