Alexandre Pantoja vence Steve Erceg no UFC Rio e mantém título dos moscas

O segundo round repetiu roteiro do primeiro no seu início, com Pantoja tomando a rédea das ações e impedindo que Erceg impusesse seu jogo. A queda aplicada pelo brasileiro também se repetiu, desta vez com o campeão chegando na montada. Bem treinado, no entanto, o desafiante conseguiu levantar e levar o combate de volta para a sua especialidade, a trocação. Em pé, o ritmo da disputa caiu e o australiano - mais veloz - passou a conectar os melhores golpes na trocação, com o carioca demonstrando certa afobação.

No terceiro assalto, Erceg novamente foi melhor na trocação. Com um boxe afiado e boa precisão nos golpes, o australiano abriu, inclusive, um corte na testa do brasileiro. Por sua vez, Pantoja buscou pontuar nas quedas e na luta de solo.

Ciente da dificuldade imposta pelo desafiante, a torcida tentou ajudar o campeão com cânticos no começo do quarto assalto. Porém, as músicas de apoio logo deram lugar aos gritos isolados de fãs em meio à tensão geral. Mais lento e menos eficaz na luta em pé, Pantoja parecia se frustrar em cima do octógono e, por vezes, tentava ataques de forma pouco cautelosa, abrindo brechas para o contragolpe rival.

Restando cinco minutos para o final do duelo, Erceg voltou disposto a surpreender e aplicou uma queda logo nos primeiros segundos. Superior tecnicamente, Pantoja reverteu o jogo e pegou as costas do adversário. O australiano, no entanto, soube defender bem a posição. Em nova situação de luta agarrada no chão, o campeão mostrou toda sua competência e garantiu a vitória no assalto e na luta.

Confira os resultados do UFC Rio:

Alexandre Pantoja venceu Steve Erceg por decisão unânime dos juízes;