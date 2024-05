Presidente da PFL compara Kayla Harrison a astro da NBA: "Precisa de aprovação"

Ao que parece, a alta cúpula da PFL ainda não digeriu bem a perda de Kayla Harrison - então maior estrela da companhia - para o UFC. Prova disso é que o presidente da liga, Donn Davis, em entrevista ao podcast 'Weighing In', relacionou a saída da judoca bicampeã olímpica para a organização rival com uma suposta falta de ambição da atleta para liderar o projeto da Professional Fighters League rumo ao topo do mercado de eventos de MMA.

Para ilustrar seu pensamento sobre Kayla, o dirigente buscou inspiração em outro esporte e comparou a decisão da lutadora a do jogador de basquete Kevin Durant. Amplamente considerado como um dos melhores atletas de sua geração, o astro da NBA recebeu muitas críticas em 2016, quando optou por trocar o Oklahoma City Thunder - franquia pela qual atuou desde o início de sua carreira profissional - pelo Golden State Warriors, grande rival do 'OKC' à época.

"Algumas pessoas no topo de suas carreiras são LeBron James e algumas no topo de suas carreiras são Kevin Durant. E ambos são jogadores de basquete de outro mundo, mas quem eles são é muito diferente como pessoas. Um (LeBron) quer liderar e mudar seu esporte, e onde quer que ele esteja, é o melhor no mundo. O outro (Durant) é um seguidor que precisa de aprovação. E nós não podíamos fazer nada sobre isso", cutucou o presidente da PFL.