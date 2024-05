Dana White se emociona ao relembrar história na qual salvou vida de uma menina

No MMA, Dana White é conhecido por ser um personagem durão e por liderar o UFC de forma implacável, mas também é capaz de protagonizar boas ações fora da companhia e mudar a vida de certas pessoas. Um exemplo disso ocorreu em 2010, período no qual o cartola salvou a vida de uma menina na Tailândia ao realizar uma doação de 50 mil dólares (cerca de R$ 257 mil).

Ao participar do podcast 'In Search of Excellence', Dana, questionado sobre a importância da filantropia em relação às pessoas, relembrou a dramática história na qual se envolveu e se emocionou. De acordo com o líder do UFC, o estado de saúde da menina, que precisava passar por uma cirurgia no coração, era tão delicado que, ao se aprofundar no caso, admitiu que se sentiu tocado em ajudar pelo pedido do pai dela e pela forma como ele o fez.

"Eu literalmente ficava fora da internet, não importa quantos anos atrás isso tenha acontecido, nos finais de semana e, por algum motivo, acabei na p*** da internet em um sábado. Tinha um cara que postou algo que tinha acabado de voltar da Tailândia, estava treinando muay thai lá com um treinador lendário e a filha dele estava morrendo porque precisava de algum tipo de cirurgia cardíaca. Ela ia morrer nos próximos dias se não conseguisse o dinheiro e custaria 50 mil dólares. E o cara disse, 'Dana, você precisa doar para ela. Você apostou tanto jogando blackjack', basicamente vindo até mim assim. As pessoas envolvidas diziam, 'Ele pode fazer o que quiser com o dinheiro. Por que você espera que isso aconteça?'. Esse cara estava falando comigo do jeito que falo e não está errado. Eu estava tipo, 'Esse cara está absolutamente certo. Eu deveria fazer isso'. Foi muito estranho. Então, acabo entrando em contato para saber se é real e mando o dinheiro", declarou o cartola.