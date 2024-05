Kamaru Usman sugere que campeão Usyk enfrente Ngannou no boxe

No último sábado (18), na Arábia Saudita, Oleksandr Usyk conquistou a maior vitória de sua carreira ao superar Tyson Fury por decisão dividida, se firmando como um dos melhores boxeadores da atualidade. Sendo assim, Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios (77 kg), sugere que o ucraniano coloque tal status em jogo contra seu amigo Francis Ngannou.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound', Usman surpreendeu ao trazer tal ideia à tona. Vale pontuar que Usyk, campeão do peso-pesado da WBA (Associação Mundial de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe), IBF (Federação Internacional de Boxe), IBO (Organização Internacional de Boxe) e WBC (Conselho Mundial de Boxe), venceu as 22 lutas que disputou, enquanto Ngannou jamais triunfou no boxe. O ex-campeão do UFC perdeu para Fury e foi nocauteado por Anthony Joshua, em março. Mesmo assim, o nigeriano se mostra curioso em descobrir como o ucraniano lidaria com 'The Predator', um dos lutadores mais poderosos dos esportes de combate.

"As habilidades pagam as contas aqui. Usyk não é exatamente o maior pesado, não é o mais poderoso. Mas são suas habilidades que pagam as contas. Eu adoraria, e sei que é uma loucura, que todo mundo vai tentar dizer algo sobre isso, mas adoraria vê-lo lutar contra um cara como Ngannou, apenas pelo simples fato de, sim, quero ver o nível de habilidade aqui. Sim, ele deu aula para os outros caras. Mas Ngannou é o lutador mais poderoso que existe. Quero ver como Usyk conseguiria quebrar um cara como esse, mostrar as habilidades exigidas no boxe. Não se trata apenas de ser capaz de dar um soco forte. Essa é a única razão pela qual eu gostaria de ver", declarou o veterano.