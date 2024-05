São Paulo joga bola e respeita o torcedor em noite de Axel

Diferentemente de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, mesmo em situação mais confortável na Copa do Brasil porque com vitória por 3 a 1 no jogo de ida, o São Paulo não foi sovina diante de sua torcida e do paraense Águia de Marabá, da Série D.

Por mais que o gol tenha demorado a sair, chances o Tricolor criou, uma desperdiçada por André Silva na pequena área, aos 13 minutos e, cinco minutos depois, duas salvas por dois milagres seguidos do goleiro Axel Lopes, um gaúcho de 31 anos, que deixou o Morumbi boquiaberto.

Ele estava no chão na primeira defesa e voou feito gato para evitar que o centroavante fizesse o gol de cabeça no rebote. Certamente das mais belas defesas da temporada.