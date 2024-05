Paddy Pimblett admite que preferia Renato Moicano como rival no UFC Manchester

Mesmo com tudo levando a crer que Paddy Pimblett e Renato Moicano se enfrentariam no UFC Manchester, a entidade tinha outros planos e escalou a jovem promessa britânica para uma luta contra Bobby Green, no evento agendado para o dia 27 de julho, na Inglaterra. Mas, apesar do compromisso já marcado contra o americano, 'The Baddy' não esconde que seu desejo era outro.

Em entrevista ao 'The Mac Life', Pimblett admitiu que sua preferência era pelo combate contra Moicano - tanto pela posição do brasileiro no ranking ser melhor que a de Green, quanto pelas provocações que os dois já vinham trocando. O inglês também fez questão de deixar claro que não respeita muito o seu adversário no UFC Manchester e aproveitou a oportunidade para disparar contra ele.

"Vou ser sincero, eu queria lutar com Moicano. Queria lutar com o cara ranqueado nº 10. Moicano é engraçado. Nós tivemos uma boa construção (de rivalidade). Bobby Green é apenas um babaca. Ele é uma ferramenta adequada, uma arma. Ele é. A coisa mais engraçada é que ele diz: 'Ele me citou'. Eu não te mencionei! Você falou de mim primeiro. Então, depois, eu falei de você, seu pequeno idiota. Ele é só uma ferramenta certa. Eu acho que ele é um ser humano de m***. É um imbecil. Dizer que eu falei dele primeiro, ele está mentindo. Por que eu mencionaria você? Por que eu mencionaria Bobby Green?", provocou Pimblett.