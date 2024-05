Doping! Amostra B de Ryan Garcia testa positivo para substância proibida

Ryan Garcia recebeu uma notícia nada agradável nesta quinta-feira (23). Após falhar nos testes antidoping realizados pela VADA (Associação Voluntária Antidoping) antes e depois da luta contra Devin Haney, disputada em abril, em Nova York (EUA), o atleta, vitorioso no ringue, viu sua amostra 'B' também testar positivo para a substância proibida ostarina. A informação foi divulgada pelo repórter Dan Rafael.

Vale destacar que, dificilmente, um profissional que falha na amostra 'A', irá apresentar um resultado diferente na 'B'. Mesmo assim, Garcia negou de forma veemente ter feito uso de tal substância proibida para melhorar sua performance no ringue. A ostarina é um agente anabólico, cujo consumo é sempre proibido para os lutadores. Com a confirmação da falha no antidoping por parte do atleta, o mesmo pode ser penalizado pela Comissão Atlética do Estado de Nova York com suspensão, multa e anulação de sua vitória.

Quem é Garcia?

Ryan Garcia, de 25 anos, é um fenômeno do boxe. O americano se tornou sensação da internet ao publicar vídeos de seus treinos, possui 12,4 milhões de seguidores em sua conta oficial no 'Instagram' e, como profissional, venceu 25 lutas, sendo 20 delas por nocaute, e perdeu apenas uma vez.