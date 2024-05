Conor McGregor zomba de luta Edwards vs Belal no UFC Manchester

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor voltará a competir em junho, com Michael Chandler, em Las Vegas (EUA), mas dispara contra tudo e todos. Depois de atacar Ilia Topuria e Kamaru Usman, agora, 'Notorious' zomba de Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg), e Belal Muhammad, que lideram o UFC Manchester, evento programado para acontecer em julho.

O encontro em questão marcará a terceira defesa de cinturão do britânico, mas McGregor minimiza o status da luta. De acordo com o ex-campeão do UFC, nem o fato do combate ser realizado na Inglaterra tornará o evento numerado um sucesso de vendas de pay-per-view. Inclusive, 'Notorious' frisa que o estilo pouco empolgante dos atletas, que vencem mais por decisão do que pela via rápida, faz com que parte dos fãs perca o interesse no show e na divisão.

"Olhe para o cenário dos meio-médios, que é o meu próximo peso. Edwards, Nate quase o nocauteou. Se a luta fosse comigo, Edwards estaria inconsciente. Além disso, Cerrone foi até a decisão contra ele. Há muitas lutas indo para a decisão agora com aquele Edwards. Ele adora uma decisão. Então, ele está lutando contra outro cara de decisão, Belal. Não é um bom momento no cenário de título dos meio-médios. 150 mil compras, se for mesmo um evento pay-per-view. Provavelmente, nem é um pay-per-view", declarou o atleta em live feita pela empresa 'Duelbits'.