PFL dispensa ex-campeão do Bellator após ameaça de processo

Não demorou para a PFL tomar uma providência após Gegard Mousasi, ex-campeão do peso-médio (84 kg) do Bellator, expressar sua insatisfação com o tratamento recebido na casa. Nesta quinta-feira (23), a 'Professional Fighters League', que comprou a organização em novembro, anunciou, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a dispensa do veterano do MMA, uma vez que o mesmo reclamou publicamente e ameaçou processá-la.

Em seu comunicado oficial, a PFL não entrou em detalhes a respeito do caso. De acordo com Mousasi, a companhia não teria interesse em pagar o valor acordado em contrato por ele e o Bellator antes da fusão das ligas e, por isso, não o escalou para lutar em seus eventos. Sem competir desde maio de 2023, o veterano ameaçou entrar na Justiça para resolver as divergências contratuais com a empresa e definir sua situação de uma vez por todas. Agora, o atleta, aos 38 anos, é um agente livre, podendo assinar um vínculo com as demais organizações de esportes de combate.

"O Bellator liberou Gegard Mousasi de seu acordo. Desejamos a ele tudo de melhor em seu próximo capítulo nas lutas", escreveu a organização em sua conta oficial no 'X'.