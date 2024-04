PFL: De olho em classificação, Cara de Sapato enfrenta rival americano em junho

Após um período de quase dois anos afastados dos cages, Antônio Carlos Júnior voltou a competir em grande estilo, ao vencer em sua estreia na temporada regular do 'GP' dos meio-pesados da 'PFL'. Após conquistar seis pontos oriundos de um triunfo via finalização no primeiro assalto contra Simon Biyong, 'Cara de Sapato' já sabe os detalhes de sua próxima apresentação. O brasileiro enfrenta o americano Alex Polizzi no dia 21 de junho, em Utah (EUA), na segunda rodada da temporada regular do torneio.

A notícia foi divulgada pela própria entidade nesta segunda-feira (29), através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Campeão do formato em 2021, Cara de Sapato busca uma vaga no 'mata-mata' para brigar pelo segundo cinturão e, consequentemente, pelo prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões).

Brasileiros em busca de redenção

Além dos meio-pesados, o evento em Utah também receberá a segunda rodada da temporada regular dos pesos-leves (70 kg). E, curiosamente, dois brasileiros que tropeçaram em suas respectivas estreias entram em rota de colisão. Patricky Pitbull enfrenta o compatriota Bruno Miranda, em um duelo que só pode garantir a continuidade de um dos atletas na fase eliminatória do 'GP'.