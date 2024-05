Com tendinite no joelho, Patricky Pitbull revela como concilia lesão com lutas no GP da PFL

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Patricky Freire agora também compete sob a chancela da PFL, onde atualmente disputa o tradicional torneio que premia o vencedor com um cheque milionário, além do cinturão. Mas com uma agenda recheada de compromissos pela frente, 'Pitbull' recebeu uma péssima notícia no início da temporada: uma lesão que poderia comprometer sua participação no 'GP'. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro explicou como concilia a tendinite no joelho com sua rotina de atleta de alta performance.

Aos 38 anos, Patricky indica que as contusões são fruto de uma vida dedicada ao esporte - que, por sua natureza, é violento. Apesar de admitir que a tendinite em seu joelho ainda não está completamente curada e ainda atrapalha seu dia a dia, Pitbull garantiu que sua condição melhorou consideravelmente por meio de sessões de fisioterapia.

"Eu tive uma tendinite no meu joelho, que ainda não está curada. Mas já estou bem melhor, estou 70%, 80% recuperado dessa lesão. Quem tem ou já teve tendinite, sabe o quanto é chato. A idade não ajuda também (risos), nas lesões e na recuperação. Vem chegando as consequências de anos de treinamento, mas ainda estou com muita vontade de treinar e sair na porrada, acho que isso é o mais importante para o lutador. Quando as lesões chegam e você não tem mais aquela gana, é quando chega a hora (de parar). Mas esse não é meu caso. Apesar das lesões, sigo insistindo, treinando forte. Consegui recuperar entre 70% e 80 % na fisioterapia e estou muito confiante na minha próxima vitória", destacou Patricky.