Filho de Zé Vaqueiro vai para casa após meses no hospital: 'Nosso milagre'

Malformação congênita

Arthur nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o nascimento.

Há alguns dias, Zé Vaqueiro fez uma homenagem ao filho caçula, Arthur, em seu DVD "Ser Tão Eu". "Esse momento especial do Arthur vai fechar com chave de ouro. É um momento muito especial, não só para mim como pai, mas para todos os pais que sabem que a vinda do filho é uma bênção, a família é uma bênção", contou em entrevista para Splash.