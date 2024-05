Edson Barboza evita trash talk para alavancar carreira no UFC: "Não faz parte do meu caráter"

Atleta do Ultimate desde 2010, Edson Barboza se manteve no mais alto nível de competição durante toda sua trajetória - seja nos leves (70 kg) ou atualmente nos penas (66 kg). Experiente, o brasileiro nunca adotou o tradicional 'trash talk' para se promover ou alfinetar algum adversário. E tal postura aparentemente segue intacta até o atual momento. Prestes a liderar o UFC Vegas 92 deste sábado (18) contra Lerone Murphy, o striker de Nova Friburgo (RJ) rechaça qualquer tipo de conduta desrespeitosa para alavancar sua carreira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Edson destacou que, em caso de vitória sobre Murphy, invicto no MMA e seis anos mais jovem, espera um oponente mais popular e melhor ranqueado na próxima rodada. Entretanto, o brasileiro explica que tal movimento deve ser natural e partir do Ultimate, sem precisar 'fazer campanha' ou atacar outro lutador da empresa. Empolgante dentro do octógono, Barboza garante que seu estilo de luta é o suficiente para catapultar seu nome e expandir seu legado no esporte.

"Se Deus quiser, vencendo essa próxima luta, pedir alguém - não pedir, mas esperar que o UFC me dê alguém que esteja a frente de mim no ranking. Está na moda (desafiar). Mas tem gente que precisa dessas coisas. Eu acho que não preciso ficar pedindo os outros. Na hora de mostrar o show, eu mostro dentro do octógono. Tem gente que precisa falar muito (provocar), mas eu não preciso. Depende do tipo de falação. A partir do momento que você falta ao respeito com outras pessoas, nunca passou (fazer) isso na minha mente. Não foi isso que meu pais ensinaram e eu jamais falaria alguma coisa que ofenderia outra pessoa para conseguir mais dinheiro ou uma luta melhor. Isso não faz parte do meu caráter", ponderou Edson.