Diante de campeão invicto, Tyson Fury busca status de GOAT do boxe: "Número 1 da história"

Clima quentes às vésperas

Se dentro do ringue o combate entre Usyk e Fury promete ser um dos mais aguardados de todos os tempos, fora dele um episódio aumentou ainda mais o holofote em cima do confronto. Nesta segunda-feira (13), as equipes dos pugilistas se envolveram em uma confusão generalizada no hotel destinado aos atletas. Pai de Tyson, John Fury foi além e aplicou uma cabeçada em um membro do time Oleksandr. Após o ataque, o veterano 'levou a pior', e deixou a cena com o rosto ensanguentado.

Histórico de Fury e Usyk no boxe

Tyson Fury, de 35 anos, possui uma carreira de sucesso no boxe e é um dos atletas mais populares da modalidade. Em sua trajetória no esporte, o britânico construiu um cartel composto por 35 lutas, com 34 vitórias, sendo 24 por nocaute, e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Deontay Wilder (duas vezes), Francis Ngannou e Wladimir Klitschko.

Oleksandr Usyk, de 37 anos, se destaca no peso-pesado e está invicto no boxe. O ucraniano iniciou sua trajetória no esporte em 2013 e venceu 21 lutas, sendo 14 por nocaute. Seu principal triunfo foi sobre Anthony Joshua (duas vezes).