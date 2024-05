Moicano aprova estreia vitoriosa em evento de grappling do UFC: "Pode virar minha casa"

Às vésperas de competir no UFC Fight Pass Invitational 7, na última quarta-feira (15), em Las Vegas (EUA), Renato Carneiro sequer tinha total conhecimento das regras do show. Agora, depois de entrar em ação no tatame e vencer Cristian Guzman por pontos (7 a 1), o brasileiro aprovou a experiência na nova modalidade. Vindo do MMA, 'Moicano' abriu as portas para que o grappling seja sua 'segunda casa' no mundo dos esportes de combate.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-leve (70 kg) do UFC admitiu que não teve tanto tempo para se preparar adequadamente para o desafio. Porém, o atleta brasiliense destacou que a oferta financeira o agradou e o fez aceitar a oportunidade. Ainda mais nos holofotes, Moicano aprovou a experiência e, já de olho em um novo convite do evento, recomendou que outros lutadores do Ultimate façam o mesmo.

"Não tive tempo de treinar para essa luta. Depois do último UFC, como foi o 300, estava comendo, bebendo, fazendo tudo de errado, aproveitando a vida. Não estava nem treinando, mas eles me ofereceram um bom dinheiro. Aí pensei: 'Quer saber? Tenho que vir'. Com certeza (podem me ver mais vezes aqui). Me chamando, estou aqui, sem dúvidas. Gostei muito. Passei a semana vendendo a luta e espero que me chamem de novo. O UFC grappling não é a minha casa, mas pode ser (risos), pode virar. Pela primeira vez, já gostei. Recomendaria demais (a experiência para outros atletas do UFC). Vale muito a pena, competir, ganhar um dinheiro, exposição. Seu nome tem que estar na mídia. Moicano está na mídia direto", destacou Renato.