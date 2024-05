Em grande fase, Joanderson Tubarão enfrenta top-15 dos penas do UFC em julho

Depois de muito insistir, Joanderson Brito, enfim, teve seu pedido atendido pelo UFC. O brasileiro, que vive grande fase no peso-pena (66 kg), vai medir forças com Dan Ige, integrante do top-15 da categoria, no dia 20 de julho, em Las Vegas (EUA). A informação foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag. Fight, com fontes próximas à organização.

A luta é de extrema importância para 'Tubarão'. Embalado por cinco vitórias seguidas no UFC, o brasileiro se aproximou da elite da divisão e, se superar o rival, deve entrar pela primeira vez no ranking dela. O duelo mais recente do atleta foi realizado em maio, no Rio de Janeiro. Já Ige, de 32 anos, é o número 13 na tabela de classificação da categoria e também vive bom momento na empresa. O americano triunfou em três dos últimos quatro combates que disputou.

Registro de Joanderson no MMA

Joanderson Brito, de 29 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-pena do UFC. O atleta iniciou sua trajetória no MMA em 2013 e estreou na companhia em 2022. Ao todo, 'Tubarão' construiu um cartel composto por 17 vitórias, três derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Andre Fili, Diego Lopes, Jack Shore e Jonathan Pearce.