Última dança? Anderson Silva tem possível luta de despedida marcada para junho em São Paulo

Tudo indica que Anderson Silva, de 49 anos, está perto de fechar seu ciclo nos esportes de combate. Na última quarta-feira (15), um outdoor no Japão, exibiu um anúncio da 'Spaten', empresa alemã de bebidas alcoólicas, indicando que o 'Grand Finale' da lenda do MMA será realizado no dia 15 de junho, possivelmente sendo uma luta de boxe. De acordo com o 'Combate' e outros portais, a disputa tende a ser realizada em São Paulo.

No anúncio, o veterano aparece em um ringue. Vale pontuar que, apesar de ter se destacado no MMA, Anderson passou a atuar no boxe em suas últimas lutas. O adversário do ex-campeão do UFC para o evento 'Spaten Fight Night' ainda é um mistério.

Histórico de Anderson no MMA e no boxe

Anderson Silva, de 49 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge no MMA, o brasileiro marcou época no UFC. 'The Spider' conquistou o título do peso-médio (84 kg) logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes. Não à toa, o veterano integra o 'Hall da Fama' da organização. Em sua carreira, Anderson construiu um cartel composto por 34 vitórias, 11 derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram diante de Chael Sonnen (duas vezes), Dan Henderson, Demian Maia, Derek Brunson, Forrest Griffin, Nate Marquardt, Rich Franklin (duas vezes) e Vitor Belfort.