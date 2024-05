Kleydson Rodrigues projeta volta ao peso-mosca após UFC Vegas 92

Depois de ter problemas com o corte de peso para atuar na sua categoria de origem, o peso-mosca (57 kg), Kleydson Rodrigues se viu obrigado a subir para os galos (61 kg), onde faz sua segunda apresentação neste sábado (18), no UFC Vegas 92, contra o chinês Alateng Heili. Porém, ao que tudo indica, 'KR', como é conhecido, projeta seu futuro de volta na divisão até 57 kg do Ultimate.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Kleydson abriu o jogo e revelou que, apesar de ter se adaptado bem ao peso-galo, sua intenção é descer novamente para a divisão dos moscas. Para isso, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' sabe que precisa de uma vitória expressiva no sábado, contra o rival chinês, para pleitear junto aos dirigentes do Ultimate uma nova chance de competir na sua categoria de origem, mesmo após as falhas na balança.

"Eu estou me sentindo muito bem na categoria (até 61 kg), (mas) depois dessa luta tem novidade para vocês. Estou querendo muito voltar para a minha categoria, até 57 (kg), movimentar lá a categoria de baixo. Aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal que influenciaram a eu não bater o peso algumas vezes. Peço desculpas aos meus fãs, pessoas que me acompanham, e a minha categoria mesmo é a 57. Depois dessa luta, eu vou nocautear esse cara e vou voltar para a minha categoria", confidenciou Kleydson.