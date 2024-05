UFC Paris! Ultimate anuncia retorno à França para setembro

Paris é uma das sedes mais recentes da história do Ultimate, mas vai se firmando como destino fixo da organização a cada temporada. E em 2024 não será diferente. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a liga presidida por Dana White anunciou seu retorno à capital francesa pela terceira vez na história para a realização de um card no dia 28 de setembro, na tradicional 'Accor Arena'.

Apesar do anúncio, nenhuma luta programada para o evento - de caráter 'Fight Night' - foi revelada. Porém, é possível projetar que alguns nomes tendem a ser escalados em breve. O principal deles talvez seja Ciryl Gane. Ex-campeão interino dos pesos-pesados, o 'Bon Gamin', como é conhecido, foi responsável por liderar os últimos e únicos shows do UFC em Paris da história - em setembro de 2022 e 2023, vencendo, respectivamente, Tai Tuivasa e Sergey Spivak.

"Cidade do Amor, nós estamos voltando! Nos vemos em setembro no UFC Paris. A plateia francesa é uma das melhores do mundo e estamos ansiosos em vê-los novamente", escreveu o perfil oficial do Ultimate nas redes sociais.