Kaynan Duarte analisa estreia no UFC Invitational e deixa no ar futuro no MMA

Bicampeão mundial de jiu-jitsu pela IBJJF e no ADCC, Kaynan Duarte cravou seu nome na lista dos maiores expoentes da arte suave na atualidade, com destaque nos principais eventos da modalidade. Mas, nesta quarta-feira (15), o faixa-preta entrará pela primeira vez no tatame suspenso do UFC Fight Pass Invitational, na edição de número 7, em Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), o atleta da 'Atos' - discípulo de André Galvão - analisou sua estreia no show promovido pelo Ultimate e comentou sobre outra possível novidade no futuro: sua transição para o MMA.

O lutador brasileiro medirá forças com o sul-africano Luke Griffith, na terceira luta em importância do UFC Fight Pass Invitational 7, nesta quarta-feira. Apesar do caráter de estreia de sua participação, Kaynan mostra confiança na rápida adaptação às regras do evento - nas quais apenas uma finalização pode garantir a vitória nos dez minutos regulamentares, e um tempo extra de cinco minutos valendo pontos em caso de empate no tempo normal - e na sua superioridade sobre o rival.

"Para esse evento eu não tive que mudar muitas coisas. Mas eu estou bem feliz porque tive um tempo para fazer um bom treinamento. Estava viajando muito, mas agora eu tive a oportunidade de ficar em San Diego treinando com meu professor, André Galvão, estou bem preparado. Mas essa regra vai ser bem simples, que é fácil para os atletas e também para o público. É uma luta boa. O Luke é um atleta novo, está vindo de bastante vitórias, treina com o John Danaher. Ele é um atleta mais novo, até um pouco mais pesado, - claro, na luta tudo pode acontecer - mas acredito que ainda não está no meu nível. Essa é uma ótima oportunidade para ele se provar, mas eu estou preparado, então acredito que vai ser um pouco difícil (para ele)", analisou Kaynan.