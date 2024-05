Fortaleza faz no fim, empata com Boca na Bombonera e mantém liderança

O jogo continuou sendo do Boca, com mais chances dos argentinos ampliarem do que de um empate tricolor. Com muitas faltas e reclamações, o clima quente foi mais favorável aos donos da casa.

Mesmo com a superioridade argentina, o Fortaleza achou o gol do empate no final do segundo tempo.

Lances de destaque

Começo quente. Aos 3 minutos, Merentiel cruzou a meia altura para a área, e Zenon aproveitou vacilo de Pikachu para finalizar. João Ricardo apareceu e evitou o gol.

Bela defesa. Aos 33, Merentiel dominou na intermediária e chutou com muita força. João Ricardo espalmou para escanteio.

Quase contra. Em jogada pela direita, aos 41, Advíncula cruzou para a área e Merentiel deu um toque rápido para desviar. A bola tocou em Brítez e passou muito perto do gol.