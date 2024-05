Mike Tyson afirma que amigo Jake Paul terá que 'lutar pela vida' no ringue

Lenda do boxe, Mike Tyson, de 57 anos, se prepara para voltar a lutar em um encontro um tanto quanto diferente em sua carreira. Em julho, no Texas (EUA), o ex-campeão vai medir forças com Jake Paul, youtuber e também seu amigo. Mas, apesar da boa relação com o adversário, o veterano adianta que o período de paz está perto de acabar.

Na coletiva de imprensa para promover a luta, realizada na última segunda-feira (13), em Nova York, Tyson deixou claro que, apesar de apreciar Jake em âmbito pessoal e respeitar sua habilidade no boxe, irá tratá-lo como um 'inimigo' no ringue. Sendo assim, o veterano avisa que a promessa do esporte deve se preparar, porque será agressivo como em seus áureos tempos, visando mais um nocaute brutal.

"Eu estou muito impressionado com ele, com o que ele realizou. Gosto muito de Jake, mas, uma vez no ringue, ele tem que lutar como se sua vida dependesse disso. Porque assim será. Nós somos amigos. Não há dúvida de que somos amigos, mas, nesse ringue, não seremos amigos", declarou o veterano.