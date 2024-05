Dos Anjos encerra jornada nos leves e pede por luta nos meio-médios em julho

Registro de Dos Anjos no MMA

Rafael dos Anjos, de 39 anos, é um dos melhores lutadores brasileiros da história do MMA. O veterano iniciou sua trajetória no esporte em 2004, estreou no UFC em 2008, foi campeão do peso-leve em 2015 e disputou o cinturão interino dos meio-médios em 2018. Até o momento, o atleta construiu um cartel composto por 32 vitórias e 16 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Pettis, Ben Henderson, Donald Cerrone (duas vezes), Kevin Lee, Nate Diaz, Neil Magny, Paul Felder, Renato 'Moicano' e Robbie Lawler.

Get me out of LW rankings. For you LW out there calling me out I don't compete at LW now on. I have nothing to prove to nobody, I walk around 195 at 39 years old. There's lots of fights that make sense to me at 170.

I want to fight in July @ufc get me back in that octagon.

- Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) May 15, 2024