Jake Paul expressa respeito por Mike Tyson e admite: "Estou com medo"

Em alta no boxe, Jake Paul se prepara para realizar a maior luta de sua carreira e parece ter assimilado o quão complicada ela é. Em julho, no Texas (EUA), o youtuber enfrenta Mike Tyson e mostra que vai diferente para a batalha. Conhecido por dar declarações arrojadas e provocar os adversários, o americano apresentou uma faceta diferente.

Na coletiva de imprensa para promover a luta, realizada na última segunda-feira (13), em Nova York, Jake fez questão de tratar 'Iron' Mike' com respeito e, sincero, admitiu estar com medo. E o posicionamento do youtuber faz sentido, visto que o veterano é uma lenda dos ringues, sendo apontado por parte da comunidade do boxe como um dos lutadores mais explosivos e poderosos da história. De todo modo, o atleta ressalta que o fato de saber que está em perigo lhe dá motivação para surpreender e colocar mais um profissional renomado em seu cartel.

"Há anos que nos desafiamos e finalmente conseguimos fazer acontecer na Netflix, a maior plataforma do mundo. As coisas continuam ficando maiores e melhores. Mike queria isso, que fosse uma luta profissional. Ele quer guerra. Respeito isso. O respeito por ter aceitado essa luta, por tentar acabar comigo. É isso que todos esses lutadores estão tentando fazer, acabar com o youtuber. Se Mike puder fazer isso, é um herói. Sei que será difícil, que terei que lutar contra as adversidades, que posso ir à lona. Estou com medo, não me interpretem mal, mas não se trata do medo me impedindo. Trata-se de entrar mesmo que eu esteja com medo. Isso é a verdadeira coragem", declarou Jake.