Darren Till estreia no boxe contra ex-campeão no evento Jake Paul vs Mike Tyson

Sem atuar desde 2022, Darren Till, finalmente, voltará a competir. O ex-lutador do UFC se prepara para estrear no boxe profissional e terá como adversário Julio Cesar Chavez Jr., ex-campeão da modalidade, no evento liderado pelo duelo Jake Paul vs Mike Tyson, programado para acontecer em julho, no Texas (EUA). A informação foi divulgada pela 'Netflix', serviço de streaming que vai transmitir o show, e pela 'Most Valuable Promotions', empresa do youtuber, nesta quarta-feira (15).

O combate terá duração de seis rounds e será realizado na categoria até 86 kg. Desde que saiu do UFC, Till expressou o desejo de se aventurar no boxe. Como ficou conhecido no MMA por sua qualidade na trocação, o britânico, agora, poderá explorá-la para valer, sem se preocupar em defender quedas. Em sua carreira, 'The Gorilla' venceu 18 lutas, dez delas por nocaute. Já Julio Cesar Chavez Jr., de 38 anos, vai enfrentar pela segunda vez um lutador de artes marciais mistas. Antes, o ex-campeão de boxe perdeu para Anderson Silva.

Registro de Till no MMA

Darren Till, de 31 anos, vive a fase mais delicada de sua carreira como lutador. O britânico perdeu três lutas seguidas e só venceu um duelo nos últimos seis que disputou. No MMA desde 2013, o atleta possui um cartel composto por 18 vitórias, cinco derrotas e um empate. Em 2018, o europeu protagonizou seu melhor momento profissional ao disputar o cinturão dos meio-médios (77 kg) do UFC. Seus principais triunfos foram sobre Donald Cerrone, Kelvin Gastelum e Stephen Thompson.