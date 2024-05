Perto dos 40 anos, Moçambique revela inspiração em lendas do MMA para chegar ao topo do UFC

Neste sábado (18), Carlston Harris volta ao octógono do UFC de olho em conquistar sua quinta vitória em seis lutas pela organização e, quem sabe, encurtar seu caminho rumo ao topo da divisão dos meio-médios (77 kg). Isso porque, como está prestes a completar 37 anos e ainda fora do ranking até 77 kg, 'Moçambique' já começa a ver seu real potencial na liga ser questionado, apesar dos bons resultados. Nada que abale o atleta nascido na Guiana e radicado no Brasil, que busca inspiração em grandes lendas do MMA para se manter motivado em sua trajetória no Ultimate.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Moçambique citou Glover Teixeira, Randy Couture e Dan Henderson - todos com longa e vitoriosa carreira até depois dos 40 anos - como espelhos para sua jornada rumo ao topo do UFC. Mais do que se inspirar nos 'quarentões' que fizeram história nos maiores eventos do mundo, o meio-médio destaca o cuidado com seu corpo como um aspecto fundamental para que possa continuar performando em alto nível apesar da idade avançada.

"Vou fazer 37 (anos) no dia 9 de julho. O segredo é sempre cuidar do seu corpo, tentar se alimentar direito, ter boas noites de sono. Durante os meus camps, eu treino todo dia com proteção para tentar evitar o máximo de pancadas possível. Esse é o segredo, se cuidar. Tem o Glover (Teixeira), tem o Dan Henderson, tem o Randy Couture, que lutou até 48 (anos). Então, eu vou até 50. Quem sabe? (risos)", brincou Harris.