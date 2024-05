Estreia adiada! Lesionado, Antonio Trócoli é retirado do card do UFC Vegas 92

A poucos dias da realização do UFC Vegas 92, Antonio Trócoli, conhecido como 'Malvado', recebeu uma péssima notícia. Escalado para estrear no evento contra Oumar Sy, o brasileiro foi impedido de competir no card por conta de uma lesão. Já seu rival para a ocasião viu a alta cúpula do Ultimate agir rapidamente e convocar George Tokkos para a vaga, mantendo sua participação no show deste sábado (18). A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista 'Al Zullino' e confirmada pela organização através do seu site oficial.

Esta não é a primeira vez que Trocoli tem sua chance de estrear no UFC frustrada. No passado, mais precisamente em 2019, o brasileiro brilhou no 'Contender Series' e garantiu seu contrato com a liga presidida por Dana White. Entretanto, antes de realizar seu debute pelo Ultimate, Malvado caiu no exame antidoping ao testar positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante. Por conta do episódio, Antonio foi, à época, demitido da empresa.

Esquadrão Brasileiro em peso, apesar do desfalque

Apesar do desfalque de última hora do meio-pesado Antonio Trócoli, o Esquadrão Brasileiro marcará presença em peso no UFC Vegas 92, neste sábado. No 'main event' da noite, o veterano Edson Barboza encara o britânico Lerone Murphy, ainda invicto na carreira. Também pelo card principal, Vinicius Salvador mede forças com Adrian Yanes, em busca de sua primeira vitória na liga, e Luana Pinheira enfrenta a experiente Angela Hill, visando se recuperar da derrota sofrida para Amanda Ribas na sua última apresentação.