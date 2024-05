Warlley Alves se emociona ao ser incluído no jogo oficial do UFC: "Sonho realizado"

Neste sábado (18), em Las Vegas (EUA), Warlley Alves, derrotado nas últimas três lutas, visa encerrar a má fase no UFC e vai para a luta contra Abus Magomedov com motivação extra. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, o brasileiro não conteve a emoção ao revelar que foi incluído no 'EA Sports UFC 5', jogo oficial do Ultimate.

E Warlley tem direito de ficar feliz com a notícia, pois se trata de uma conquista profissional e também pessoal. Em sua trajetória de dez anos no UFC, o brasileiro viveu bons momentos, mas não integrou os games. Curiosamente, agora, atravessando a fase mais delicada de sua carreira como lutador, o mineiro conseguiu, enfim, emplacar seu personagem no jogo, algo que sempre batalhou por acompanhar e se divertir com a franquia.

"Eu acabei de receber a notícia e vou chorar de novo. Desde moleque sonho entrar no videogame do UFC e hoje vai acontecer. Vou fazer as fotos para me botarem no jogo. Para mim, é um sonho realizado. Desde moleque jogando o UFC e hoje estar no UFC, depois de dez anos de casa, enfim cheguei no EA games. Estou feliz para c***. Acabaram de me avisar, recebi essa notícia agora. Não tive como me controlar e acabei me emocionando, porque é um sonho desde moleque. Acho que ele vai ter bastante a característica minha que é a trocação. Já me imaginei jogando várias vezes. É complicado, estou bem emocionado com isso. Isso é muito importante para mim", declarou o atleta.