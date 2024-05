Susto! Próximo do cinturão, Merab Dvalishvili se envolve em acidente de trânsito; atleta sai ileso

De olho no título

Sem saber o que é perder desde 2018, Dvalishvili surge como franco favorito para se credenciar como próximo desafiante ao cinturão e tentar destronar o campeão Sean O'Malley. Parece questão de tempo para que o anúncio da luta seja oficializado, já que 'Sugar' não tem nenhum tipo de lesão e Merab é o número 1 do ranking, embalado por uma sequência de dez triunfos consecutivos no Ultimate.

Merab Dvalishvili shares a video showing that he's been in a serious car accident

Fortunately, he says that everyone involved is OK ???

"Everything is good, everyone is safe."

? IG / @MerabDvalishvil pic.twitter.com/ZRB7hPA8dV