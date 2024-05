Michel Pereira recebe vacina após mordida de cão em resgate no Rio Grande do Sul

Desde o começo da semana auxiliando como voluntário no resgate de vítimas das enchentes que atingiram quase todo o estado do Rio Grande do Sul, o lutador do UFC Michel Pereira precisou ser atendido em um posto médico local após um par de incidentes durante sua empreitada solidária. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), onde tem mostrado sua luta para salvar vidas, o 'Paraense Voador' compartilhou um vídeo sendo vacinado - provavelmente com doses das vacinas antirrábica e antitetânica.

Isso porque, além de estar na linha de frente dos salvamentos e, portanto, em contato direto com a água contaminada das enchentes, o peso-médio (84 kg) do UFC foi mordido por um cachorro enquanto o resgatava e ainda sofreu uma queda do telhado de uma das casas submersas. Apesar disso, Michel mostrou bom humor na hora de receber a injeção da vacina e não parece ter sofrido nenhum ferimento grave.

Sem descanso

A atitude do lutador do UFC é ainda mais louvável quando se considera o pouco - ou nenhum - descanso que ele teve antes de se apresentar como voluntário na ajuda aos gaúchos após a terrível tragédia climática que atingiu a região. Vale lembrar que Michel Pereira foi um dos destaques do UFC Rio, realizado no último dia 4 de maio, na 'Cidade Maravilhosa'. Na ocasião, o 'Paraense Voador' brilhou ao finalizar Ihor Potieria no card principal do evento.