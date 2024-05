Gilbert Durinho aceita desafio de Joaquin Buckley no UFC: "Nunca neguei uma luta"

Vindo de duas derrotas consecutivas pela primeira vez na carreira de lutador de MMA, Gilbert Burns se tornou um alvo para alguns dos principais prospectos dos meio-médios (77 kg). Dono da sexta posição do ranking da categoria, o brasileiro teve seu nome mencionado recentemente por Joaquin Buckley, que brilhou no UFC St Louis do último sábado (11) e emplacou sua quarta vitória seguida na empresa. E, ao que tudo indica, 'Durinho' sinalizou positivamente para o eventual confronto.

Depois de desbancar Nursulton Ruziboev no 'co-main event', o americano desafiou Gilbert durante a coletiva de imprensa pós-show. Ciente do atual momento de instabilidade, o atleta brasileiro abriu as portas para o embate (veja abaixo ou clique aqui), mesmo com Buckley figurando na 11ª posição da divisão até 77 kg - cinco atrás de Durinho.

"Vamos fazer isso (sobre lutar com Buckley). Da forma que vejo, não estou em uma situação de desafiar ninguém, nem de ficar escolhendo (adversário). Ok, sou o número seis (do ranking). Não sei, se eles me mandarem (o contrato), direi sim. Eu nunca disse não para uma luta. Não estou planejando começar a fazer isso agora", respondeu Durinho, em recente participação no podcast 'Show me the money'.