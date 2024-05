Dana White planeja diversificar sedes de cards não numerados do UFC: "Sair do Apex"

A atmosfera contagiante do UFC St Louis, no último sábado (11), pode acarretar em algumas mudanças no planejamento da alta cúpula da empresa. De acordo com Dana White, 15.960 torcedores compareceram na arena 'Enterprise Center' para acompanhar o evento in loco. A ótima presença dos fãs, segundo o presidente da liga, ajudou a quebrar o recorde de maior arrecadação em bilheteria em eventos não numerados - os chamados 'Fight Nights'. A venda de ingressos rendeu 2,47 milhões de dólares (R$ 12,74 milhões). Os números positivos parecem ter motivado o cartola a diversificar mais as sedes dos shows de sua companhia.

Durante a coletiva de imprensa após o UFC St Louis, o dirigente elogiou a atmosfera da arena ao compará-la com o clima de um evento numerado de PPV. De acordo com Dana, os planos da organização envolvem uma maior diversificação de sedes e cidades nos cards de menor magnitude. Os shows desta natureza têm se concentrado no 'Apex', em Las Vegas (EUA), que acabou se tornando uma espécie de 'QG' do Ultimate nos últimos anos - sobretudo após a pandemia da COVID-19.

"Mesmo assistindo pela ESPN, tenho certeza que vocês receberam mensagens também. Todo mundo estava tipo: 'Jesus Cristo, parece um PPV lá agora'. E quando paramos pra pensar em como construímos esse negócio, foi saindo dos grandes mercados. Quando entramos no ramo de lutas, todos iam para Vegas, Atlantic City, às vezes Nova York e Los Angeles. Eram os únicos locais que recebiam (eventos) de luta. Construímos nosso negócio levando isso para toda cidade do mundo. Assim que nos organizarmos, vou começar a mandar (cards) em cidades diferentes como fazíamos, o esporte vai para outro nível. É o que venho dizendo há um tempo, temos que sair do Apex e começar a sediar mais eventos em cidades distintas. Vamos fazer isso, estamos começando esse ano", destacou Dana, de acordo com o 'MMA Junkie'.