Mike Tyson rebate críticos que o chamam de velho para lutar com Jake Paul

Em julho, no Texas (EUA), Mike Tyson tem um compromisso de extrema importância no boxe. A lenda do esporte vai medir forças com Jake Paul no ringue, um adversário 30 anos mais novo e que vive seu auge em termos físicos. Mas se engana quem pensa que o ex-campeão da modalidade se considera em desvantagem por ter 57 anos, ou seja, uma idade avançada para competir.

Na coletiva de imprensa para promover a luta, realizada na última segunda-feira (13), em Nova York, Tyson, ao ser questionado por jornalistas e fãs se é 'muito velho' para voltar a competir no boxe, minimizou o fator idade. Confiante, 'Iron Mike' rebate os críticos e afirma que se existe um veterano capaz de 'fazer bonito' contra Jake, este profissional é ele. Portanto, o ex-campeão de boxe ressalta que não se sente limitado por ter 57 anos.

"Ele é o cara que está surgindo na cena e eu gosto de abalar o mundo dos esportes em sua essência. Estou fazendo isso agora. Acho que as pessoas que disseram isso (ser muito velho para lutar) gostariam de estar aqui. Porque ninguém mais pode fazer isso. Quem mais pode fazer isso? Ninguém mais pode fazer isso", declarou o veterano.