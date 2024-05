Derrick Lewis retorna ao top 10 dos pesados após vitória contra Zé Colmeia no UFC St Louis

Na manhã desta terça-feira, como já é de costume, o Ultimate atualizou seus rankings oficiais após promover mais um evento - desta vez em St Louis (EUA). Protagonista do show, Derrick Lewis recebeu uma boa notícia. Por conta de sua vitória por nocaute diante do brasileiro Rodrigo Zé Colmeia na luta principal, o americano ganhou duas posições na divisão dos pesos-pesados e, por tabela, retornou ao top 10 da categoria, exatamente na décima colocação.

Para além do ranking, o triunfo de virada foi um 'respiro' para 'The Black Beast', que vinha de derrota para Jailton Malhadinho e vivia a pior fase de sua carreira em termos de resultado - antes do UFC St Louis, eram quatro derrotas nas últimas cinco aparições. Zé Colmeia, por sua vez, manteve sua 15ª posição entre os pesados, mas perdeu a oportunidade de avançar no ranking e tomar o posto de Lewis.

Recorde ampliado

Mesmo aos 39 anos de idade e talvez já não mais em seu auge, Lewis segue marcando história dentro do Ultimate. Antes do UFC St Louis, o peso-pesado já detinha a marca isolada de maior nocauteador da empresa. Após desbancar Zé Colmeia pela via rápida em pé, o americano ampliou seu próprio recorde - agora são 15 triunfos conquistados por nocaute dentro da principal liga de MMA do mundo.