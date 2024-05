Mike Tyson 'testa' barriga de Jake Paul em encarada amigável na coletiva para luta de boxe; veja

Na última segunda-feira (13), em Nova York (EUA), Jake Paul e Mike Tyson realizaram a primeira coletiva de imprensa para promover a midiática luta de boxe programada para acontecer no dia 20 de julho, no Texas (EUA). E, apesar da postura confiante e das declarações contundentes dos atletas, o clima de respeito prevaleceu no momento da encarada. Tanto que o veterano até brincou com o adversário, dando 'soquinhos' em sua barriga (veja abaixo ou clique aqui).

Vale destacar que Tyson e Jake possuem boa relação, mas garantem que, no ringue, vão atuar para valer com a intenção de nocautear. Frente a frente, os boxeadores até tentaram manter a pose. Contudo, rapidamente, o veterano riu e 'testou' a linha de cintura do youtuber, aplicando três socos leves. Em resposta, a celebridade levou na boa o ato de 'Iron Mike', deu risada e o empurrou de brincadeira. Na sequência, os atletas se cumprimentaram, finalizando sem problemas a primeira coletiva de imprensa para promover o duelo.

Registros de Tyson e Jake no boxe

Mike Tyson, de 57 anos, é considerado um dos melhores pesos-pesados da história do boxe. Em sua carreira, 'Iron Mike' conquistou múltiplos títulos, construiu um cartel composto por 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado) e marcou época no esporte.