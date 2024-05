Cássio no Cruzeiro: multa para sair do Corinthians é de R$ 100 milhões

O goleiro Cássio já acertou salários e tempo de contrato com o Cruzeiro, como revelou a coluna ontem (13). No entanto, o goleiro ainda negocia a rescisão de contrato com o Corinthians.

A coluna apurou que Cássio possui multa rescisória de R$ 100 milhões para o futebol brasileiro. Vale lembrar que o goleiro tem contrato com o clube paulista até o fim deste ano.

A multa para clubes do exterior está avaliada em 50 milhões de euros (R$ 277 milhões).