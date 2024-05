UFC St Louis: 'Vítima' de Diego Ferreira pega gancho médico por tempo indefinido

Apenas nove dos 24 atletas que entraram em ação no UFC St Louis, no último sábado (11), receberam algum tipo de suspensão médica pela 'Missouri Office of Athletics' (Comissão Atlética do Missouri). A princípio, dois lutadores ficarão de molho por tempo indeterminado - um deles o polonês Mateusz Rebecki, 'vítima' do brasileiro Diego Ferreira.

Uma das apostas para o futuro da divisão dos leves (70 kg), Rebecki sofreu sua primeira derrota no octógono do Ultimate ao ser superado por Diego no card principal do UFC St Louis. Após o revés, o polonês foi encaminhado imediatamente ao hospital, com o rosto desfigurado, em razão dos vários machucados provocados pelos golpes do amazonense na luta.

Assim, a Comissão Atlética do Missouri - de acordo com o site 'MMA Fighting' - aplicou uma suspensão preventiva de caráter indefinido, mas com 90 dias obrigatórios de gancho, nos quais o polonês terá que se manter afastado até mesmo dos treinamentos de contato. Seu retorno dependerá da liberação médica aprovada por um especialista.