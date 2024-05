Bruna Brasil enfrenta veterana inglesa no UFC Manchester em julho

Derrotada em fevereiro, Bruna Brasil terá um compromisso complicado pela frente no UFC. A brasileira vai medir forças com a britânica Molly McCann, veterana da empresa, em Manchester (EUA), ou seja, em território hostil, no dia 27 de julho. A informação foi apurada em primeira mão pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

A luta tem caráter decisivo para Bruna no UFC. Pela liga, a brasileira disputou três combates e perdeu duas vezes. Em sua mais recente aparição no octógono, a atleta foi superada por Loma Lookboonmee via decisão unânime. Já McCann, de 34 anos, encerrou a sequência de duas derrotas ao finalizar Diana Belbita no primeiro round. Agora, atuando em casa, a britânica busca engatar uma sequência positiva na companhia.

Registro de Bruna no MMA

Contratada pelo UFC após impressionar no 'Contender Series', Bruna Brasil, de 30 anos, visa se encontrar na liga. No MMA desde 2014, a brasileira possui um cartel composto por nove vitórias, quatro derrotas e um empate.