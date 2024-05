Cara de mau e bom humor! Poatan mostra lado ator ao estrelar propaganda nos EUA; assista

Dentro do octógono, como atleta profissional de MMA, Alex Pereira já atingiu status de estrela global após conquistar dois cinturões em categorias diferentes no Ultimate e liderar com sucesso a centenária edição do UFC 300. Mas o carisma natural do brasileiro parece não ter limites, já que o striker paulista demonstra agora uma nova faceta: a de ator. Com direito a cara de mau e bom humor, 'Poatan' surpreendeu seus fãs ao estrelar uma propaganda para a marca 'Topps' (veja abaixo ou clique aqui).

'The Topps Company' é uma empresa americana que fabrica cartões ??e outros itens colecionáveis. E é exatamente nesse nicho que Poatan 'atua' no comercial, como uma espécie de atendente e vendedor do estabelecimento. Com seu conhecido semblante sério, o brasileiro 'espanta' alguns dos clientes que gostariam de trocar as cartas do UFC que estampam seu rosto.

Por outro lado, Alex, ao 'confrontar' uma pequena menina, que também queria trocar as figurinhas do campeão dos meio-pesados (93 kg), esbanjou bom humor ao mudar sua cara de mau para um semblante amigável após a bravura e insistência da criança. Além disso, mesmo sem fluência no inglês, o brasileiro conseguiu se virar bem com o roteiro da propaganda, mostrando-se capaz de se conectar com o público de diversas maneiras para além do octógono.