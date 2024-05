Livre no mercado, José Aldo revela "propostas na mesa", mas indica prioridade ao UFC

Após se aposentar do MMA em 2022, José Aldo protagonizou um retorno triunfal ao esporte. Em maio, no Rio de Janeiro, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC controlou Jonathan Martinez, vencendo por pontos sua última luta no contrato com a empresa. Agora, como agente livre, o brasileiro tem futuro indefinido nos esportes de combate, mas é claro quanto a sua posição atual.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Aldo frisa que, apesar do seu amor pelo boxe e do desejo de se firmar na modalidade, dará prioridade ao UFC, abrindo as portas para assinar um novo contrato. Por ser um dos lutadores mais condecorados nas artes marciais mistas, o brasileiro, como não poderia ser diferente, está requisitado no mercado. De todo modo, como reconhece a importância do Ultimate para sua carreira, o 'Rei do Rio' opta por se manter leal, explicando que só vai estudar tais ofertas após resolver sua situação com a empresa.

"É uma nova negociação que temos que sentar com o UFC e ver o que é melhor. Agora, estamos negociando. O Dedé está falando diretamente com o Sean Shelby. Estamos esperando para ver o que vai acontecer. Já temos várias propostas na mesa, mas do UFC estamos conversando. Agora, Dedé, Sean e Dana vão decidir o que é melhor para mim. Tudo está dependendo do que vão apresentar, qual o plano para o futuro. Não é questão de dinheiro. Primeiro, tenho que dar prioridade para aquilo que foi minha vida inteira. Graças a Deus, se eu sou o Aldo, sempre foi graças ao UFC. Assim como eles têm um carinho por mim, tenho por eles. Primeiro, quero sentar como UFC", declarou Aldo.