Zagueiro Nino processa Alexandre Frota por acusação de esquema com Diniz

Entrevistador: Você acha que isso rola no futebol pra caramba?

Alexandre Frota: Cê tá de brincadeira, "porra" tá de brincadeira, rola em tudo, rola na televisão, rola lá no Palácio, rola em Brasília, é o "toma lá dá cá", meu irmão. Pô, tu quer uma parada, eu vou te colocar lá, eu vou te colocar lá, mas é o seguinte: Eu preciso disso, disso, disso, disso, disso.

A visão dos advogados de Nino

Os advogados de Nino pontuaram no processo, ao qual o UOL teve acesso, que "as colocações do réu apontam para um suposto conluio inexistente entre o Treinador da Seleção Brasileira de Futebol, Sr. Fernando Diniz, e o autor, em que o autor teria supostamente oferecido ao Treinador Fernando Diniz, vantagem financeira em caso de futura transferência para a Europa".

Os advogados dizem ainda que Nino "conquistou seu espaço no dificílimo mercado de trabalho do futebol com muito empenho e dedicação" e que o zagueiro "já era convocado para a seleção anos antes de o próprio treinador Fernando Diniz assumir o cargo". Nos autos, eles reforçam que Nino foi campeão olímpico em 2021.

Além da indenização de R$ 50 mil, Nino pede retratação por parte de Frota.