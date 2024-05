Ex-UFC anuncia pausa na carreira de lutador para atuar em filme com The Rock

Veterano do MMA, Ryan Bader decidiu dar uma pausa em sua carreira como atleta. Nocauteado em segundos por Renan 'Problema', em fevereiro, na Arábia Saudita, o ex-lutador do UFC anunciou uma nova aventura profissional através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), no último sábado (11). O americano vai atuar no filme 'The Smashing Machine', sobre a vida de Mark Kerr, lenda do esporte, protagonizado por Dwayne 'The Rock' Johnson.

Sendo assim, Bader vai entrar em um seleto hall de profissionais de MMA com experiência nas telonas. É bem verdade que o papel de 'Darth' na obra ainda é um mistério, mas o mesmo garante que, assim como no cage, vai se entregar de corpo e alma para convencer na função de ator. O filme será produzido pelo renomado estúdio 'A24' e deve retratar a ascensão e queda Kerr em âmbito pessoal e profissional. De todo modo, o americano descarta a aposentadoria como lutador por focar no atual desafio.

"Dando uma pausa no MMA enquanto vou para Vancouver por cerca de três meses. Estou animado por fazer parte de um projeto incrível de Benny Safdie, The Smashing Machine. Fazendo reverência a algumas lendas do esporte como Mark Kerr, Mark Coleman, os altos e baixos que acompanham esse esporte maluco", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'Instagram'.