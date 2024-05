Irreverente, Renato Moicano brinca às vésperas de evento de grappling: "Não sei as regras"

Cada vez mais popular dentro do Ultimate, Renato Carneiro volta a competir por um evento chancelado pela companhia nesta quarta-feira (15), em Las Vegas (EUA). Mas, ao contrário do habitual, o cenário não envolve um octógono e uma luta de MMA, e sim um tatame e um embate no grappling. Escalado para reforçar o card do 'UFC Fight Pass Invitational 7', Moicano, irreverente como sempre, brincou às vésperas do show ao revelar, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que não tem total conhecimento das regras da modalidade.

Apesar de faixa-preta de jiu-jitsu e um especialista na área dentro do MMA, o brasileiro não possui um histórico de competição na luta agarrada. Sendo assim, Moicano admite que tende a levar desvantagem contra seu rival, Cristian Guzman, que construiu sua carreira exclusivamente no grappling. Apesar do cenário supostamente desfavorável, o peso-leve (70 kg) do UFC esbanja confiança para o confronto e aposta em sua experiência no jogo de solo adaptado às artes marciais mistas.

"Agora estamos no grappling, UFC Fight Pass Invitational. Muito feliz de ter sido chamado para completar esse card, fazendo o co-main event. Só lenda do jiu-jitsu. Vim do jiu-jitsu, mas nunca fui um competidor, era mais um praticante. Eu não sei as regras (risos). Eles (organizadores) vão falar ali agora. Mas o que penso da regra do jiu-jitsu é o seguinte: Caiu por baixo? Raspar e ficar por cima. Derrubar, passar a guarda, montar e finalizar. Esse é o meu objetivo. Esse negócio de regra eu ainda tenho que aprender (risos). Não tem como querer comprar meu grappling com o desses caras na regra deles. Na regra deles, eles vão ter vantagem. Ao mesmo tempo, confio no meu jiu-jitsu, o jiu-jitsu para o MMA. Vou chegar, passar (a guarda) e pegar", projetou Renato.