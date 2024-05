É do Brasil! Jully Poca vence 6ar6ie6 e mantém cinturão do Misfits Boxing

O cinturão peso-cruzador da 'Misfits Boxing' vai continuar no Brasil. Neste sábado (11), a influenciadora e lutadora Jully Poca defendeu seu título com sucesso ao vencer a australiana Avery Pongracz, mais conhecida pelo apelido '6ar6ie6', na edição 'XSeries14' do evento, realizada em Londres (ING).

A vitória da atleta paulista foi conquistada na decisão unânime dos juízes (50-45, 50-46 e 50-45) após cinco rounds de disputa. Com o resultado, Jully Poca não só se mantém como campeã do peso-cruzador da Misfits, como também segue invicta na sua carreira no boxe. Por outro lado, 6ar6ie6 sofreu sua primeira derrota na modalidade.

Chave da vitória: precisão e volume de golpes

Apesar da enorme desvantagem de altura e envergadura para sua adversária, a brasileira soube adaptar seu jogo para dominar 6ar6ie6 durante grande parte do combate. Com boa movimentação, Jully Poca impôs maior volume e, mais precisa nos ataques, também conectou os melhores golpes. Vitória merecida para a influenciadora e boxeadora paulista.