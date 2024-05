Campeão do UFC, Du Plessis participa do programa The Masked Singer; veja

Em janeiro, no Canadá, Dricus du Plessis se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC e, desde então, passou a aguardar seu próximo compromisso no octógono. Enquanto isso, o lutador surpreendeu parte da comunidade do MMA ao participar do programa 'The Masked Singer' na África do Sul (veja abaixo ou clique aqui), no qual acabou eliminado recentemente.

Na atração, o campeão do UFC competiu fantasiado de gnu e sua última canção foi 'Counting Stars', da banda OneRepublic. É bem verdade que Du Plessis até mostrou certa desenvoltura como cantor, porém não conseguiu ir além no programa. Após o lutador tirar a fantasia, os jurados do show ficaram em choque e orgulhosos por ele topar tal desafio.

Registro de Du Plessis no MMA

Dricus Du Plessis, de 30 anos, é campeão do peso-médio do UFC e está invicto no octógono, com sete vitórias. No MMA desde 2013, o sul-africano foi campeão do KSW e construiu um cartel composto por 21 triunfos, sendo 19 pela via rápida (dez por finalização e nove por nocaute), e duas derrotas. Seus resultados mais expressivos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Robert Whittaker e Sean Strickland.