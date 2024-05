Caio Borralho exalta mudança de patamar após vitória por nocaute no UFC Rio

A vitória sobre Paul Craig na abertura do card principal do UFC Rio, no último sábado (4), foi de extrema importância para a carreira de Caio Borralho. Isso porque, além de conquistar seu sexto triunfo consecutivo no Ultimate - o primeiro por nocaute - e manter sua ascensão no ranking peso-médio (84 kg), o atleta da equipe 'Fighting Nerds' pode finalmente ter conseguido deixar para trás a estigma de ser um lutador que só vence por pontos.

Depois de receber algumas críticas por vencer, mas não convencer, Caio engatou uma sequência de atuações empolgantes nas suas três últimas apresentações, especialmente as duas vitórias pela via rápida - a mais recente delas no UFC Rio, quando nocauteou o top 15 dos médios Paul Craig. Por isso, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Borralho exaltou seu desempenho no evento do último sábado e comemorou o fato de ter alcançado um novo patamar dentro do Ultimate.

"Eu falei em todas as entrevistas que esse evento do Brasil, numerado, e a maneira como eu ia ganhar do Paul Craig, iam botar minha carreira em outro patamar - tanto de visibilidade, quanto de seguidores, quanto de dinheiro, tudo. E está acontecendo do jeito que eu falei. Me colocou realmente em outro patamar. Não só a divisão, mas o Hunter (Campbell), o Dana (White), o Mick Maynard, (eles) ficaram muito felizes com a minha atuação", celebrou Caio, citando a reação dos dirigentes mais importantes da liga ao seu nocaute.