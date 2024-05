Veterano do UFC anuncia aposentadoria do MMA aos 43 anos

Registro de Brown no MMA

Matt Brown, de 43 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2005, estreou no UFC em 2008 e se aposentou em 2024. O ponto mais alto de sua carreira foi disputar uma eliminatória pelo cinturão dos meio-médios. Ao longo dos anos, o americano construiu um cartel composto por 24 vitórias, sendo 22 pela via rápida (16 por nocaute e seis por finalização), e 19 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Diego Sanchez, Erick Silva e Stephen Thompson.

Not doing it again. I'm out. That's the announcement. My life will now be dedicated to serving others. Growing others in the martial arts and building businesses that can help the community and the world. pic.twitter.com/lWxE1RLEK2

- Matt Brown (@IamTheImmortal) May 4, 2024