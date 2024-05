Alessandro Costa faz campanha por duelo contra rival ranqueado após vitória no UFC Rio

Em um ano e meio de Ultimate, Alessandro Costa alternou vitórias e derrotas em quatro combates. O mais recente resultado positivo conquistado no UFC Rio do último sábado (4), porém, voltou a elevar a confiança do brasileiro. E prova disso é que 'Nono', como é conhecido, faz campanha para ser escalado contra um adversário que componha o top 15 do ranking da divisão dos moscas (57 kg) em sua próxima aparição na empresa.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Alessandro foi além e destacou que gostaria de voltar a competir em agosto, a fim de concretizar seu plano de disputar três combates na temporada. Curiosamente, as duas derrotas sofridas pelo brasileiro no Ultimate vieram contra rivais que hoje despontam no top 10 da categoria: Amir Albazi, terceiro, e Steve Erceg, nono. Apesar do cenário recente desfavorável, Nono parece disposto a mudar tal escrita.

"Acho que o ideal, e eu quero muito, seria voltar a lutar em agosto. Acho que é um bom tempo para ter um pouco de descanso, vim de um camp longo, foram 12 semanas e com viagem. Então é importante você e seu corpo terem esse descanso. Em agosto está excelente. Gostaria de pedir também para o Mick Maynard alguém do ranking, um top 15 estaria perfeito para eu poder entrar no ranking e dar bons passos esse ano. Meu plano é fazer três lutas esse ano", projetou o atleta brasileiro radicado no México.