Ex-campeão do UFC lista lutadores que podem destronar Pantoja nos moscas

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Demetrious Johnson parece incerto quanto a duração do reinado de Alexandre Pantoja na categoria. No último sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro, ao superar Steve Erceg por decisão unânime, defendeu o título da divisão pela segunda vez. Contudo, de acordo com o americano, há lutadores capazes de destroná-lo em sua próxima aparição no octógono.

'Mighty Mouse' menciona Muhammad Mokaev como um potencial campeão dos moscas. O britânico, de 23 anos, está invicto e se encontra na sexta posição no ranking da divisão. Como acompanha a categoria, o ex-campeão aponta que o atleta, por mais que seja uma promessa do MMA, já está apto para disputar o título e vencer Pantoja. Além de 'The Punisher', o veterano também destaca que o próprio Erceg, com mais experiência e tomando melhores decisões em combate, pode derrotar o brasileiro em uma possível revanche.

"Como analista, espectador, um dos melhores que lutou nesta categoria por muito tempo, um campeão com 11 defesas de título durante seis anos, acho que se você der para Erceg mais um, dois anos, ele vence Pantoja. Acho que Mokaev pode vencer Pantoja, porque é melhor em pé, tem um melhor background no wrestling e será melhor em tomar uma decisão", declarou o ex-campeão do UFC em seu canal oficial no 'YouTube'.